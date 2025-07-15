Кратковременные дожди, грозы и до +27: что ожидает жителей Карелии 20 июля

В Карельском гидрометцентре рассказали о погоде на воскресенье.

20 июля на территории Карелии сохранится жаркая погода, сообщили в региональном гидрометцентре. При этом влияние Скандинавского антициклона, ставшего причиной засухи, заметно снизится.

— Ночью в северных районах похолодает до +6°С, в Петрозаводске днём температура воздуха поднимется до +25, +27°С, и лишь на побережье Белого моря ожидается до +17, +22°С, — рассказали синоптики.

Кроме того, местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы.