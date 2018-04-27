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Новости. Погода
17:00, 27 Апреля 2018

Кратковременные дожди и туман придут в Карелию в рабочую субботу

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Прогноз погоды в республике и Петрозаводске на 28 апреля.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 апреля в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, на дорогах северной части местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, на севере – ночью северо-западный, северный, днем – юго-восточный, восточный, слабый.

Температура воздуха ночью +2 -3 градуса, днем +7 +12, у водоемов местами +3+6.

В Петрозаводске облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди. Ветер западный-юго-западный, умеренный. Ночью от +1 до +3, днем +9 +11 градусов.

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