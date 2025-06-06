Кратковременные дожди и ветер: прогноз погоды на 9 июля

В Карельском гидрометцентре рассказали о погоде на среду.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха ночью +11,+13°С, днём +16,+18°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии облачно, днём с прояснениями. Ночью по северной половине дождь, местами сильный, по южной половине небольшой, местами умеренный дождь, днём в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью порывистый.

Температура воздуха ночью +8,+13°С, днем +15,+20°С, на северо-востоке +10,+15°С.