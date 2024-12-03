Кратковременные отключения электричества ожидают поселки Лахденпохского района

Электричество отключат в связи с заменой проблемных проводов.

Об отключении электроснабжения сообщили местные власти в официальном паблике со ссылкой на информацию оперативного штаба КЧС Лахденпохского района.



В понедельник, 2 декабря, с 10.00 до 15.00 запланировано непродолжительное — примерно на 1 час — отключение электроснабжения посёлка Элисенваара для перетяжки провода.



Перед отключением и после него потребуется кратковременное — не более 5 минут — отключение поселков Вялимяки, Костамоярви, Аккахарью для отключения — включения разъединителя.

Как уточнила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова, С 28 ноября на самых проблемных ЛЭП энергетики ведут ремонтные работы по замене проводов, одновременно меняют ветхие столбы.