Кратковременный дождь освежит Петрозаводск в пятницу

Свой прогноз на пятницу, 16 июля, составили специалисты карельского Гидрометцентра.

В столице Карелии 16 июля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +19, +21°С, днем поднимется до +28, +30°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет наблюдаться переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +15, +20°С, местами может опуститься до +11°С, днем столбик термометра вырастет до отметки +25, +30°С, на севере будет немного прохладнее — до +20, +25°С.