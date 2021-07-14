Реклама
Прислать новость
Диетолог рассказала о продуктах, которые опасно есть в жару 3
14.07.2021 19:30
«Как содрать, а не заработать» 2
Сегодня 13:27
В Карелии женщина спасла утонувшего человека 3
Сегодня 06:40
«Придется потерпеть»: Стало известно, почему разворотили дорогу на самом популярном дачном направлении в Карелии (ФОТО и ВИДЕО) 6
Сегодня 10:46

Кратковременный дождь освежит Петрозаводск в пятницу

Новости. Погода
17:00, 15 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Свой прогноз на пятницу, 16 июля, составили специалисты карельского Гидрометцентра.

В столице Карелии 16 июля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +19, +21°С, днем поднимется до +28, +30°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет наблюдаться переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью будет колебаться в районе +15, +20°С, местами может опуститься до +11°С, днем столбик термометра вырастет до отметки +25, +30°С, на севере будет немного прохладнее — до +20, +25°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-15 17:08:01
Уже освежил. Щас городские комаришки вылупятся и начнут жвакать местечковую вечнонедовольную либерастню :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 13:27
Капитал
«Как содрать, а не заработать» 2
Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.
Жить и работать на малой родине 3
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 7
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 4
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»