Житель Прионежья помогал дачнице строить дом, а потом обокрал ее

Нечистый на руку помощник украл строительные инструменты.

В полицию Прионежского района с заявлением о краже обратилась 30-летняя петрозаводчанка. Она сообщила, что из её строящегося дома в одной из деревень Прионежья пропали строительные инструменты. Ущерб составил более 37 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник забрался в дом, разбив окно. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого - им оказался 60-летний житель деревни.

Мужчина признался, что раньше помогал петрозаводчанке в строительстве и знал, какое имущество хранится в её доме. Украденные инструменты он спрятал в лесу, собираясь потом продать, но не успел.

Инструменты изъяли.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.