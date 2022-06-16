Кража кроссовок и паспорта у подростка привела жителя Карелии в колонию-поселение

Мужчина мог отделаться более легким наказанием, но предпочел труду алкогольные возлияния.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Сортавале суд рассмотрел замену наказания в отношении 41-летнего местного жителя.
В марте 2022 года мужчина за кражу кроссовок и паспорта у подростка был осужден на 230 часов обязательных работ. Однако отработал лишь 4 часа — все оставшееся время он пьянствовал, игнорируя предупреждения инспекции.
В результате прокурор города, изучив материалы дела и опросив мужчину, пришел к выводу о необходимости заменить наказание. Суд, с учетом позиции прокурора, заменил жителю Сортавалы обязательные работы на 28 дней лишения свободы в колонии-поселении.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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