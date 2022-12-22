Кража мобильного телефона в Карелии обернулась двумя уголовными делами

Полиция Пудожского района Карелии раскрыла кражу гаджета, сообщили в региональном МВД.

В полицию Пудожского района поступило сообщение о краже мобильного телефона. Ущерб превысил шесть тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, 20-летнего местного жителя. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление.



По версии полиции, злоумышленник и два его приятеля пришли в гости к своему знакомому. Во время посиделок хозяин квартиры отлучился на кухню, оставив в комнате недавно купленный смартфон.



Подозреваемый забрал его и попросил своего приятеля продать гаджет. Тот так и сделал. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело о краже, второго - о сбыте краденого имущества.