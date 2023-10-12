Кража пластиковых окон привела рыбаков Карелии в суд

На суде потерпевший просил прекратить уголовное дело.

Летом текущего года двое жителей Суоярви, предварительно договорившись, забрались в квартиру, в которой никто не проживал. Дом признали непригодным для проживания, но в помещении хранилось имущество.

Злоумышленники украли оттуда два пластиковых окна общей стоимостью более 30 тысяч рублей. Окна жители Суоярви планировали установить в своем рыбацком домике.

Их действия были квалифицированы как кража.

Во время судебного заседания потерпевший просил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, поскольку украденное имущество ему вернули, кроме того, подсудимые извинились перед ним, и он претензий к ним не имеет.

Суд установил все обстоятельства, а также то, что подсудимые ранее не были судимы.

В итоге постановлением Суоярвского районного суда уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.