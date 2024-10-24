Потеряв телефон, жительница Петрозаводска лишилась и денег с карты

Другая петрозаводчанка, найдя чужой телефон, воспользовалась банковским приложением в криминальных целях.

В полицию Петрозаводска от горожанки поступило заявление. Женщина сообщила, что с её банковского счёта были похищены деньги.

Как установили полицейские, петрозаводчанка ранее потеряла мобильный телефон. Его нашла 31-летняя жительница карельской столицы. Подозреваемая, по версии полиции, нашла способ воспользоваться чужим приложением банка: она осуществила несколько денежных переводов, в том числе по своему номеру телефона. Похищенными сбережениями распорядилась по своему усмотрению.

Петрозаводчанка признала вину. Ущерб превысил 4 тысячи 600 рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.