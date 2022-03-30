Несладко придется рецидивисту в колонии, совершившему кражу шоколада в Петрозаводске

Освободившийся условно-досрочно житель Петрозаводска уже через три дня снова попался на краже.

Об этом «Столице на Онего» рассказал помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря.

Приговоренного к трем годам колонии за кражи и грабежи 28-летнего петрозаводчанина сегежский суд 28 сентября прошлого года освободил условно-досрочно. Но уже спустя три дня он снова совершил преступление.

«Мужчина украл в магазине на Зареке 20 плиток шоколада и 2 лосьона после бритья, стоимость похищенного составила около 4 тысяч рублей. С помощью камер видеонаблюдения личность совершившего кражу вскоре установили, и он был задержан полицией», - сообщил представитель надзорного ведомства.

По его словам, мировой суд Петрозаводска отменил условно-досрочное освобождение мужчины и по совокупности приговорил его к 1 году 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и уже обжалован осужденным в городском суде Петрозаводска.