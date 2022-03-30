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Кражи составили почти половину всех совершенных в Карелии преступлений

Новости. Общество
16:21, 21 Апреля 2022
фото: © bloknottambov.ru

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Прокуратура Карелии представила статистику преступлений, зарегистрированных в республике за первые три месяца 2022 года.

С января по март 2022 года в Карелии было зарегистрировано 3 159 преступлений — на 41 меньше, чем за тот же период 2021 года. При этом более 62% всех преступлений составили кражи и мошенничества, связанные с хищением чужого имущества. При этом число фактов мошенничества увеличилось на 10%.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 22,8%. Число особо тяжких преступлений сократилось в связи со снижением почти вполовину числа преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Из числа тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось число краж, незаконных порубок леса и случаев фальшивомонетничества. При этом выросло количество случаев мошенничества, причинения тяжкого вреда здоровью, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.

Напомним, по сравнению с 2021 годом в республике серьезно выросло число коррупционных преступлений.

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