Кражу денег с банковского счета через мобильное приложение раскрыли в Карелии

Следственные органы Лахденпохского района Карелии раскрыли кражу с банковского счета местного жителя - деньги похитили через мобильное приложение.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.



В ходе расследования было установлено, что потерпевший — инвалид 2 группы — разрешил своему знакомому установить на его смартфоне мобильное приложение для доступа к банковскому счету. Тот воспользовался этой возможностью, чтобы списать с карты потерпевшего 11 тыс. рублей.

Уголовное дело скоро будет направлено в суд. За это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.