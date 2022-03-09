Кредитор в Карелии забрал у иностранца паспорт за долги

В Медвежьегорском районе иностранный гражданин не смог вернуть долг и у него кредитор отобрал паспорт, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Медвежьегорскому району обратился иностранный гражданин, который в настоящее время проживает в одном из посёлков, и сообщил, что у него похитили паспорт.

Как выяснилось, некоторое время назад мужчина брал взаймы у знакомого из Петрозаводска. Тот приехал требовать долг, но деньги не получил и тогда против воли заявителя забрал его паспорт.

Получив ориентировку, сотрудники дорожно-патрульной службы в тот же вечер остановили автомобиль подозреваемого на пути следования в карельскую столицу. Мужчина подтвердил слова потерпевшего.

В отношении 31-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело за похищение паспорта.