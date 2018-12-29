Новости
Сегодня, 29 Декабря 2018
В конце уходящего года предлагаем читателям выбрать самые значимые события Карелии-2018 года.
29.12.2018, 13:18
На скандальном предприятии АО "Пряжинское" введена процедура конкурсного производства, часть акционеров направили обращение в правоохранительные органы, считая, что таким образом предприятие будет окончательно уничтожено.
29.12.2018, 13:12
Следком Карелии расследовал уголовное дело против полицейского, обвиняемого в применении насилия, незаконном задержании мужчины и фабрикации доказательств. Майора полиции освободили в зале суда.
29.12.2018, 13:05
Производство по переработке отходов планируется разместить в поселке Надвоицы.
29.12.2018, 12:35
Почти 1,5 тысяч человек ответили на вопрос: как изменилась их жизнь в 2018 году.
29.12.2018, 12:35
Две аварии произошли 28 декабря вечером, есть пострадавшие, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 12:33
Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на Новый год и начало января.
29.12.2018, 12:20
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Карелии сократились за 5 лет благодаря обезвреживанию с помощью очистных сооружений.
29.12.2018, 11:26
Пропавший 4 декабря 35-летний мужчина найден мертвым, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".
29.12.2018, 11:18
Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, в Карелии с 2014 по 2018 годы выросла на 12 тысяч гектаров и превысила 14,9 млн гекторов.
29.12.2018, 11:05
Имущественный комплекс ООО "Медвежьегорский молокозавод" приобретен ООО "Сила Инвеста" 28 декабря, сообщили в правительстве Карелии.
29.12.2018, 10:57
При столкновении автомобилей 28 декабря погибла восьмимесячная девочка, ее мама, двое детей и трое взрослых травмированы, сообщили в ГИБДД Карелии.
29.12.2018, 10:47
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП в Лахденпохском районе, где плита упала на проезжую часть
В Лахденпохском районе упавшая с фуры на трассу бетонная плита спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди, сообщили в ГИБДД Карелии.
29.12.2018, 10:33
Горсовет проголосовал за изменения Устава муниципального образования вопреки мнению участников публичных слушаний.
29.12.2018, 10:28
В Сегежском районе назначили нового прокурора, сообщили в прокуратуре Карелии.
29.12.2018, 10:17
Центр оказания услуг "Мой бизнес" открылся 28 декабря в отделении ПАО "Московский индустриальный банк" в Петрозаводске.
29.12.2018, 09:55
29.12.2018, 09:51
Пожар произошел в иномарке на Октябрьском проспекте, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 09:41
В декабре энергетики ТГК-1 примерили на себя роль Дедов Морозов и Снегурочек: они организовали Елку желаний для центра помощи детям "Надежда".
29.12.2018, 09:40
Министерство финансов Карелии подвело предварительные итоги повышения заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году – она превысила 32 тыс. рублей.
29.12.2018, 09:33
ДТП произошло в минувшую пятницу в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 09:30
Голова ребенка застряла в кошачьем домике, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 09:29
В Бесовце малышке требовалась срочная медицинская помощь, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
29.12.2018, 09:23
На 96-м году жизни 27 декабря скончался ветеран карельского спорта, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Павлович Кудряшов, сообщил на своей станице министр спорта Карелии Александр Воронов.
29.12.2018, 09:21
Жители Пудожского района срубили три сосны и ответили за это перед судом, сообщили в районном суде.
29.12.2018, 09:20
Врачи санавиации госпитализировали 13-летнего мальчика из Беломорска, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
29.12.2018, 09:12
В апреле была пресекли оборот польских груш весом почти 200 килограммов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
29.12.2018, 09:05
В жилом комплексе "Каскад" 23 декабря прошла Новогодняя елка для жителей микрорайона Древлянка.
29.12.2018, 09:00
Пожар произошел на ул. Мебельной минувшим вечером, 28 декабря, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 08:55
На приобретение новых окон и дверей монастырь пожертвовал питкярантской школе №2 полтора миллиона рублей, сообщили в правительстве Карелии.
29.12.2018, 08:40
Бывший начальник одного из отделений почтовой связи получила срок за присвоение денег, сообщили в Петрозаводском городском суде.
29.12.2018, 08:20
Петр Бартош 26 декабря представил Карелию на вокальном телеконкурсе "Новая звезда".
29.12.2018, 08:05
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 29 декабря.
29.12.2018, 07:55
В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из управляющих компаний с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
29.12.2018, 07:25
Объем государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса, а также на развитие сельских территорий региона в текущем году составил 692,7 млн рублей, сообщили в правительстве Карелии.
29.12.2018, 07:15
29.12.2018, 07:05
Сотрудник полиции бросился внутрь горящего дома и спас людей, сообщили в МВД Карелии.
29.12.2018, 06:40
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Аналитика
Сегодня 12:57
Капитал
На скандальном предприятии АО "Пряжинское" введена процедура конкурсного производства, часть акционеров направили обращение в правоохранительные органы, считая, что таким образом предприятие будет окончательно уничтожено.
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
26.12.2018 12:19
Чтиво
Сегодня 11:05
Без политики
Почти новогодняя история произошла в Петрозаводске с 13-летним Никитой Зевеке, юным нападающим из карельского футбольного клуба "Онего-2005".
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
25.12.2018 08:00
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10.12.2018 10:39
10.12.2018 10:38
09.12.2018 14:31