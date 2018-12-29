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Сегодня, 29 Декабря 2018
ОПРОС: Выберите самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению
В конце уходящего года предлагаем читателям выбрать самые значимые события Карелии-2018 года.
29.12.2018, 13:18
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег
На скандальном предприятии АО "Пряжинское" введена процедура конкурсного производства, часть акционеров направили обращение в правоохранительные органы, считая, что таким образом предприятие будет окончательно уничтожено.
29.12.2018, 13:12
В Карелии пьяный майор полиции сломал мужчине челюсть 1
Следком Карелии расследовал уголовное дело против полицейского, обвиняемого в применении насилия, незаконном задержании мужчины и фабрикации доказательств. Майора полиции освободили в зале суда.
29.12.2018, 13:05
Компания из Красноярска намерена перерабатывать в Карелии промышленные отходы
Производство по переработке отходов планируется разместить в поселке Надвоицы.
29.12.2018, 12:35
Участники опроса "Столицы на Онего" признались, что жизнь стала хуже
Почти 1,5 тысяч человек ответили на вопрос: как изменилась их жизнь в 2018 году.
29.12.2018, 12:35
На трассе "Кола" в Карелии пострадали два человека
Две аварии произошли 28 декабря вечером, есть пострадавшие, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 12:33
Синоптики рассказали о погоде на Новый год
Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на Новый год и начало января.
29.12.2018, 12:20
Предприятия Карелии сократили выбросы вредных веществ в атмосферу 1
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Карелии сократились за 5 лет благодаря обезвреживанию с помощью очистных сооружений.
29.12.2018, 11:26
В Карелии нашли тело пропавшего мужчины
Пропавший 4 декабря 35-летний мужчина найден мертвым, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".
29.12.2018, 11:18
В Карелии выросла площадь лесов на 12 тысяч гектаров 1
Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, в Карелии с 2014 по 2018 годы выросла на 12 тысяч гектаров и превысила 14,9 млн гекторов.
29.12.2018, 11:05
В Карелии "Медвежьегорский молокозавод" купила питерская компания 6
Имущественный комплекс ООО "Медвежьегорский молокозавод" приобретен ООО "Сила Инвеста" 28 декабря, сообщили в правительстве Карелии.
29.12.2018, 10:57
В Минздраве Карелии сообщили подробности о пострадавших в ДТП на трассе "Костомукша-Ледмозеро"
При столкновении автомобилей 28 декабря погибла восьмимесячная девочка, ее мама, двое детей и трое взрослых травмированы, сообщили в ГИБДД Карелии.
29.12.2018, 10:47
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП в Лахденпохском районе, где плита упала на проезжую часть
В Лахденпохском районе упавшая с фуры на трассу бетонная плита спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди, сообщили в ГИБДД Карелии.
29.12.2018, 10:33
В Медвежьегорске ликвидируют городское самоуправление 4
Горсовет проголосовал за изменения Устава муниципального образования вопреки мнению участников публичных слушаний.
29.12.2018, 10:28
К районе Карелии назначен новый прокурор 2
В Сегежском районе назначили нового прокурора, сообщили в прокуратуре Карелии.
29.12.2018, 10:17
Центр услуг для предпринимателей открылся в Петрозаводске 1
Центр оказания услуг "Мой бизнес" открылся 28 декабря в отделении ПАО "Московский индустриальный банк" в Петрозаводске.
29.12.2018, 09:55
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже
29.12.2018, 09:51
В Петрозаводске горел автомобиль
Пожар произошел в иномарке на Октябрьском проспекте, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 09:41
"Елка желаний" организована в детском центре помощи Петрозаводска
В декабре энергетики ТГК-1 примерили на себя роль Дедов Морозов и Снегурочек: они организовали Елку желаний для центра помощи детям "Надежда".
29.12.2018, 09:40
Минфин Карелии зафиксировал повышение зарплаты бюджетников до 32 тысяч рублей в 2018 году 6
Министерство финансов Карелии подвело предварительные итоги повышения заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году – она превысила 32 тыс. рублей.
29.12.2018, 09:33
В Карелии на трассе "Кола" в ДТП пострадал человек
ДТП произошло в минувшую пятницу в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 09:30
В Петрозаводске ребенок застрял в кошачьем домике 1
Голова ребенка застряла в кошачьем домике, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 09:29
В район Карелии на вертолете доставили врачей для оказания помощи 7-месячному младенцу
В Бесовце малышке требовалась срочная медицинская помощь, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
29.12.2018, 09:23
Cкончался ветеран карельского спорта Александр Кудряшов
На 96-м году жизни 27 декабря скончался ветеран карельского спорта, ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Павлович Кудряшов, сообщил на своей станице министр спорта Карелии Александр Воронов.
29.12.2018, 09:21
В Карелии мужчины получили штраф за рубку трех сосен 1
Жители Пудожского района срубили три сосны и ответили за это перед судом, сообщили в районном суде.
29.12.2018, 09:20
Ребенка с сахарным диабетом доставили в Петрозаводск на вертолете
Врачи санавиации госпитализировали 13-летнего мальчика из Беломорска, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
29.12.2018, 09:12
В Карелии уничтожили полтонны санкционных продуктов 6
В апреле была пресекли оборот польских груш весом почти 200 килограммов, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
29.12.2018, 09:05
Новогодняя елка в ЖК "Каскад"
В жилом комплексе "Каскад" 23 декабря прошла Новогодняя елка для жителей микрорайона Древлянка.
29.12.2018, 09:00
В Петрозаводске неизвестный поджег дом
Пожар произошел на ул. Мебельной минувшим вечером, 28 декабря, сообщили в МЧС Карелии.
29.12.2018, 08:55
Валаамский монастырь подарил школе в Карелии полтора миллиона рублей 3
На приобретение новых окон и дверей монастырь пожертвовал питкярантской школе №2 полтора миллиона рублей, сообщили в правительстве Карелии.
29.12.2018, 08:40
Экс-сотрудник отделения почтовой связи в Петрозаводске предстала перед судом
Бывший начальник одного из отделений почтовой связи получила срок за присвоение денег, сообщили в Петрозаводском городском суде.
29.12.2018, 08:20
ВИДЕО: Житель Карелии выступил на всероссийском музыкальном конкурсе
Петр Бартош 26 декабря представил Карелию на вокальном телеконкурсе "Новая звезда".
29.12.2018, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 29 декабря.
29.12.2018, 07:55
В Петрозаводске рецидивист пошел на преступление из-за наркотиков
В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из управляющих компаний с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
29.12.2018, 07:25
На развитие агропромышленного комплекса в Карелии потратили около 700 млн рублей 3
Объем государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса, а также на развитие сельских территорий региона в текущем году составил 692,7 млн рублей, сообщили в правительстве Карелии.
29.12.2018, 07:15
Прогноз погоды на субботу
29.12.2018, 07:05
В Петрозаводске полицейский спас из огня двоих детей 2
Сотрудник полиции бросился внутрь горящего дома и спас людей, сообщили в МВД Карелии.
29.12.2018, 06:40
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