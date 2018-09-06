12:45, 06 Сентября 2018
Кредиторы зверофермы, где устроили голодомор, добиваются возврата денег через суд
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Арбитражный суд в Карелии рассмотрел заявление кредитора АО "Пряжинское", требовавшего возврата более 3 млн рублей долга.
В Арбитражный суд республики поступило заявление акционерного общества "Нива-1" об установлении и включении в реестр требований кредиторов АО "Пряжинское" требования в размере 3 млн 329 тыс. 754,89 руб.
АО "Нива-1" добивалась возврата задолженности в 3 млн 299 тыс. 671 рублей 89 копеек, а также возврата расходов по оплате госпошлины в размере 30 083 руб.
Суд посчитал требование заявителя обоснованным. При этом суд не стал включать в реестр требований долг "Пряжинского" по уплате госпошлины в размере 30 тыс. 83 рубля.
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