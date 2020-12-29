Кредитование малого и среднего бизнеса в банках выросло за год в Карелии на 27%

Совокупный объем кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу в Карелии, по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 14,9 млрд рублей – на 27% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

Доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме кредитования бизнеса составила более 30%. Две трети из общей суммы кредитов получили крупные предприятия. Сколько им досталось денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".