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Кредитование малого и среднего бизнеса в банках выросло за год в Карелии на 27%

Новости. Общество
09:33, 30 Декабря 2020
фото: pixabay
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Совокупный объем кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу в Карелии, по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 14,9 млрд рублей – на 27% больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

Доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме кредитования бизнеса составила более 30%.

Две трети из общей суммы кредитов получили крупные предприятия.

Сколько им досталось денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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