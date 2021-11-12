Кредиты и ипотека могут подорожать для невакцинированных в 2022 году

В новом году россиян, которые будут обращаться за ипотечными или потребительскими кредитами, может ожидать неприятный сюрприз: отсутствие справки о вакцинации от коронавируса может привести к заметному росту стоимости займа.

Как сообщили «Известям» эксперты страхового рынка, при заключении договора о страховании жизни и здоровья потенциального заемщика компания проводит андеррайтинг, в том числе медицинский.

Директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахование» Денис Титов в беседе с «Известиями» заявил, что с высокой долей вероятности будут внесены изменения в условия страхования, а именно: снизится максимальный возраст кандидатов, принимаемых на страхование без предварительного андеррайтинга, увеличится размер тарифных коэффициентов для людей с хроническими заболеваниями. Вопрос о включении справки о вакцинации в процедуру андеррайтинга в компании также рассматривается.

«В нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке в нашей стране принятие закона, обязывающего страховые компании требовать от клиентов справку о вакцинации в процессе их проверки, теоретически возможна, — считает управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. — Если же законопроект для страховых компаний всё же будет принят, обратной силы он иметь не будет и станет распространяться лишь на новых клиентов страховых компаний, а также на старых клиентов, оформляющих новые страховые продукты».