Крейсер «Карелия» выстрелил ракетой «Синева» (ВИДЕО)

С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону «Кура» из Баренцева моря.

Атомный подводный крейсер «Карелия» запустил ракету «Синева». Запуск ракеты из Баренцева моря был выполнен в ходе плановых учений сил стратегического сдерживания. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота „Карелия“ осуществлён пуск баллистической ракеты „Синева“ по полигону „Кура“», — говорится на сайте президента России.