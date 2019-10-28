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Новости. Общество
14:26, 28 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Письмо в поддержку экс-главы "Мемориала" в Карелии не дошло до Кремля

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Более 200 известных россиян подписали заявление в защиту лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии.

Напомним, "Новая газета" опубликовала заявление известных писателей, ученых, телеведущих, музыкантов, актеров, журналистов, политиков, в котором они призывают общественность, экспертное сообщество, СМИ продолжать пристально следить за делом Юрия Дмитриева. 

В Кремле пока не получали письма в поддержку экс-главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Мы видели, действительно, в СМИ сообщения на этот счет, но мне нечего сказать пока, пока мы не получали самого этого письма, и я ничего не могу вам сказать на этот счет. Опять же, это не вопрос администрации президента", – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о письме в поддержку Дмитриева, которое подписали более 200 деятелей культуры и искусства.

Среди подписавших обращение – телеведущий Владимир Познер, режиссер Гарри Бардин, кинорежиссер Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, правозащитник Валерий Борщев, актеры Вениамин Смехов и Лия Ахеджакова, писатели Людмила Улицкая и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) и др.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-10-28 15:22:40
Чему улыбается на фото этот уголовник. А он уголовник. Или модер опять будет скрывать, что у этого персонажа уже две судимости : одна за тяжкие телесные повреждения, вторая за незаконное хранение оружия ?
кир
2019-10-28 15:44:03
Новый, против фактов не попрёшь. А меня опять зарубают выпускники ПетрГУ.
Гость
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