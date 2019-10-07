Крепкая дружба Петрозаводского дома культуры и строительной компании "Баренц Групп"

Давно известно, что строительная компания "Баренц Групп" устраивает в Петрозаводске множество мероприятий для жителей города. Особенное внимание уделяется детским праздникам в честь Дня защиты детей, 1 сентября и Нового года в жилых комплексах.

Давно известно, что строительная компания "Баренц Групп" устраивает в Петрозаводске множество мероприятий для жителей города. Особенное внимание уделяется детским праздникам в честь Дня защиты детей, 1 сентября и Нового года в жилых комплексах.

Но мало кто знает, что все эти мероприятия помогает организовывать Петрозаводский дом культуры, в лице директора Прикуля Владимира. И наоборот, сегодня ни одно мероприятие города не обходится без поддержки "Баренц Групп". Сотрудничество между строительной компанией "Баренц Групп" и Петрозаводским домом культуры началось уже более четырех лет назад и с каждым годом все больше мероприятий проводятся совместно.

На сегодняшний день ближайшим из праздников является квест в жилом комплексе "Иволга" на бульваре Интернационалистов, д.8, который состоится 12 октября с 11:00 до 14:00. Приглашаем всех желающих принять участие в квесте, повеселиться вместе с городским домом Культуры, Строительной компанией "Баренц Групп", а так же со специальным партнером – гипермаркетом "Леруа Мерлен"!

По всем вопросам можно обращаться по телефону 331-331, а так же на сайте ivolga.barenz.group.

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