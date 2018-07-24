Крещение Руси отметят в Карелии молебнами и фестивалями

В Карелии 28 июля пройдут памятные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси, сообщает министерство региональной и национальной политики РК.

В храмах и монастырях Карельской митрополии в день памяти святого равноапостольного князя Владимира пройдут праздничные Божественные литургии, по окончании которых будет совершено молебное пение чину, установленному Священным Синодом в 2011 году, а также совершен колокольный звон "Слава Тебе, Боже".

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин в этот день возглавит торжественное богослужение в Кафедральном Александро-Невском соборе Петрозаводска.

В Никольском храме Сортавалы состоится 8-й Всероссийский международный фестиваль-конкурс детской песни "На берегах Ладоги" в различных номинациях духовно-православной песни.

28 и 29 июля в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре пройдет IV Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель". Участниками мероприятия станут хоровые коллективы и сольные исполнители из России, Греции, Финляндии и других стран, объединенных единством и величием православной певческой культуры.

В Ильинском храме Лахденпохьи 28 июля стартует XIII Межрегиональный фестиваль колокольного искусства и хоровой музыки "Колокол", который продлится до 2 августа.