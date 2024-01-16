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Крещенские купания официально пройдут в трех районах Карелии

Новости. Общество
06:40, 18 Января 2024
фото: © ГИМС ГУ МЧС России (Сегежа) / ВК

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Крещенские купания официально разрешили в трех районах Карелии.

Крещенские купания в Карелии в этом году официально пройдут лишь в трех районах: Олонецком, Сортавальском и в   Петрозаводске, сообщили сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Карелии.

«Убедительная просьба к горожанам и гостям города: крещенские купания (погружения) проводите только в официально оборудованных местах (купелях) с соблюдением мер безопасности», - предупредили спасатели.

В МЧС напомнили о мерах предосторожности, прежде чем окунуться в прорубь. В частности, прежде чем войти в ледяную воду, следует размяться, не рекомендуют нырять с головой -  чтобы не допустить рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Кроме того, обувь, в которой  планируется подходишь к купели, должна быть нескользкой. В воде спасатели порекомендовали проводить не больше одной минуты. Также необходимо следить за детьми во время крещенких купаний. После купания в проруби нужно растереться махровым полотенцем и надеть теплую одежду, а также выпить горячий чай. В случае ухудшения самочувствия нужно обратиться к врачу, посоветовали сотрудники ГИМС Карелии.

В МЧС напомнили, что в Сегежском районе массовые купания на Крещение  проводиться не будут в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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