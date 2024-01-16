Крещенские купания официально пройдут в трех районах Карелии

Крещенские купания официально разрешили в трех районах Карелии.

Крещенские купания в Карелии в этом году официально пройдут лишь в трех районах: Олонецком, Сортавальском и в Петрозаводске, сообщили сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Карелии.

«Убедительная просьба к горожанам и гостям города: крещенские купания (погружения) проводите только в официально оборудованных местах (купелях) с соблюдением мер безопасности», - предупредили спасатели.



В МЧС напомнили о мерах предосторожности, прежде чем окунуться в прорубь. В частности, прежде чем войти в ледяную воду, следует размяться, не рекомендуют нырять с головой - чтобы не допустить рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Кроме того, обувь, в которой планируется подходишь к купели, должна быть нескользкой. В воде спасатели порекомендовали проводить не больше одной минуты. Также необходимо следить за детьми во время крещенких купаний. После купания в проруби нужно растереться махровым полотенцем и надеть теплую одежду, а также выпить горячий чай. В случае ухудшения самочувствия нужно обратиться к врачу, посоветовали сотрудники ГИМС Карелии.



В МЧС напомнили, что в Сегежском районе массовые купания на Крещение проводиться не будут в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.