Крещенские купания отменили в одном из районов Карелии

В Сегежском муниципальном округе массовых купаний на Крещение в этом году не будет.

Глава Сегежского округа провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ.



«Речь на заседании шла о сложной эпидемиологической обстановке на территории округа. Управление Роспотребнадзора не рекомендует организовывать Крещенские купания, так как уровень заболеваемости ОРВИ среди населения выше эпидемического порога в 4,4 раза. Заболеваемость внебольничными пневмониями в целом по Сегежскому округу выше среднего показателя», — говорится в сообщении властей округа.



В результате Крещенские купания на реке Сегежа 18–19 января решили не проводить. Кроме того, спасателям приказали с 17 по 19 января патрулировать реки и озера в поисках несанкционированных прорубей (купелей).