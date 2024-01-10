Крещенские купания состоятся в Петрозаводске в ночь на 19 января

Купель организуют на Онежской набережной в районе памятника Петру I.

Как сообщили в официальном паблике Петрозаводского городского округа, отдельское казачье общество Республики Карелия проведет в Петрозаводске крещенские купания. Мероприятие состоится в ночь на 19 января с 23:00 до 03:00 на набережной Онежского озера у памятника Петру I.



«Организаторы приглашают 18 января в 18:00 волонтеров для оказания помощи в установке купели и палаток. Телефон для связи: 78-01-11. Добавим, что неорганизованные крещенские купания в других местах запрещены», - уточнили в паблике.



Администрация призывает горожан, желающих принять участие в мероприятии, ознакомиться с правилами безопасности.