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Крик души: 450 предпринимателей Карелии находятся на грани выживания после введения ограничительных мер по коронавирусу

Новости. Общество
15:20, 04 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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Более 450 предпринимателей Карелии – из Петрозаводска и районов – объединились для того, чтобы рассказать властям о реальном положении дел в сфере малого и среднего бизнеса в связи с введением карантина по коронавирусу и потребовать срочных мер по спасению.

Предприниматели составили открытое обращение, адресованное главе Карелии Артуру Парфенчикову, полпреду Президента по Северо-Западу Александру Гуцану, а также руководителям карельского парламента, администрации Петрозаводска и Петросовета.

Среди тех, кто подписался - представители сферы торговли, услуг и производства, индивидуальные предприниматели и руководители ООО. Те, кого закрыли или ограничили из-за коронавируса, оставив с налогами, кредитами, арендой, коммуналкой и обязательствами платить зарплату работникам.

Это обращение – не просто крик души людей, которые остались без средств существования и не знают, как теперь исполнять обязательства перед работниками и государством.

Читайте в статье, что предложили предприниматели Парфенчикову.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-04 15:50:48
Это исключительно ихние проблемы. Пусть продают свои мерседесы и шлагбаумы.
Гость
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