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Новости. Происшествия
14:54, 29 Января 2018

КРИК ДУШИ: Многодетная мать, у которой ночью сгорел дом на Старой Кукковке, нуждается в помощи

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В Петрозаводске сегодня ночью сгорел дом, без крова осталась мать с четырьмя детьми. Сгорело всё. Очень нужна помощь.

В социальной сети "ВКонтакте" сестра пострадавшей на пожаре многодетной матери опубликовала просьбу о помощи .

"Сегодня ночью 29 января по адресу Ломоносова, 52 сгорел дом, где проживали моя сестра Щербатова Ольга и её четверо детей. Спасибо пожарным - спасли детей. Огромная просьба всех неравнодушных помочь этой семье В пожаре сгорело всё. А старшему мальчику сегодня нужно ложиться в больницу по направлению. Нет одежды. Нет жилья. Крик души.

Размеры одежды и обуви: старший мальчик - возраст 10 лет, рост примерно130 см, размер обуви 32.

Средний мальчик - возраст 8 лет, рост 120 см и размер обуви 30. Девочка - рост 117 см, размер обуви 29. И самый маленький мальчик - рост 95 см, размер ноги 26. У мамы размер одежды 40 42, обуви 37 или 38. Пожар уничтожил всё. Возгорание пошло от соседей. Там пострадал дедушка, обгорели руки, госпитализирован. 

Тел для связи – 89602177357. Сейчас семья находится у меня по адресу: Щербакова, д1.А. Ещё у мальчиков сгорели рюкзаки школьные, а также дети нуждаются в питании".

Напомним, 29 января в 00.52 случился пожар на ул. Ломоносова в доме 52. Огонь повредил 150 кв.м. Пожару был присвоен ранг 1БИС. Спасено девять человек из них 4 детей. Травмирован один человек – пенсионер 1938 года рождения. Его госпитализировали в БСМП с диагнозом отравление угарным газом. Его состояние стабильное.

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Комментарии

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Михаил
2018-01-29 16:01:53
Обязательно поможем,у меня от внука много одежды осталось из которой он вырос...
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