Криминальный парфюмер был задержан полицией в Петрозаводске

Грабитель нанес визит в парфюмерный магазин в карельской столице и скрылся оттуда, прихватив товар.

Преступление было совершено утром 26 марта в одном из магазинов, расположенных в районе Октябрьского проспекта. В торговый зал зашел мужчина, который схватил флакон туалетной воды и убежал, не оплатив. Ущерб составил порядка 4 000 рублей.

Грабеж был раскрыт по горячим следам, сообщают в пресс-службе МВД по Карелии.

Наряд патрульно-постовой службы полиции при помощи записей камер наружного видеонаблюдения установил приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся. Вскоре полицейские по подозрению в грабеже задержали 35-летнего жителя Петрозаводска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщают в полиции.