Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
06:40, 29 Марта 2018
фото: Худ. фильм «Парфюмер».

Криминальный парфюмер был задержан полицией в Петрозаводске

По теме

Мошенник прикинулся женщиной и выманил деньги на несуществующего ребенка
29.03.18 07:15
Петрозаводчанин во время застолья нагулял себе уголовную статью
28.03.18 18:40
Пьяный житель Карелии напал на пристава
28.03.18 18:00
Все новости
Загрузка...

Грабитель нанес визит в парфюмерный магазин в карельской столице и скрылся оттуда, прихватив товар.

 

Преступление было совершено утром 26 марта в одном из магазинов, расположенных в районе Октябрьского проспекта. В торговый зал зашел мужчина, который схватил флакон туалетной воды и убежал, не оплатив. Ущерб составил порядка 4 000 рублей.

Грабеж был раскрыт по горячим следам, сообщают в пресс-службе МВД по Карелии.

Наряд патрульно-постовой службы полиции при помощи записей камер наружного видеонаблюдения установил приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся. Вскоре полицейские по подозрению в грабеже задержали 35-летнего жителя Петрозаводска.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщают в полиции.

По теме

Мошенник прикинулся женщиной и выманил деньги на несуществующего ребенка
29.03.18 07:15
Петрозаводчанин во время застолья нагулял себе уголовную статью
28.03.18 18:40
Пьяный житель Карелии напал на пристава
28.03.18 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
26.03.2018, 11:17
В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат
26.03.2018, 10:58
Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 7
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 4
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 8
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

28.03.2018 10:31
Частная жизнь
"Пошла за счастьем…" 1
В Петрозаводске и Заозерье 27 марта простились с Любой – молодой многодетной мамой, которая скоропостижно ушла из жизни спустя несколько дней после родов.
LADA XRAY: Активный. Молодой. Твой
26.03.2018 13:32
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
26.03.2018 12:00
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
архив чтиво

Медиа

Важная тема на ТНТ-ОНЕГО
28.03.2018 18:57
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»