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Криминальный вояж по своему району совершили жители севера Карелии, закончив его в суде

Новости. Криминал
16:00, 24 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС

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Два молодых человека из Лоухского района за короткий срок успели совершить угон и две кражи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступила информация о том, что неизвестные проникли в гараж к 59-летнему жителю одного из посёлков и украли автомобильный аккумулятор и канистру с бензином. Причинённый материальный ущерб составил более тысячи рублей.

Причастных полицейские нашли быстро — ими оказались 18-летний ранее судимый сельчанин и его 21-летний друг.

Как выяснилось, до этого преступления молодые люди угнали чужой автомобиль. Безуспешно пытаясь завести машину, они повредили аккумулятор. Тогда товарищи забрались в первый попавшийся гараж, заменили батарею аккумулятора и долили в бак бензин. Доехав до следующего поселка, они проникли еще в один гараж, где взяли второй аккумулятор — «на всякий случай», после чего поехали кататься дальше. В одном из населенных пунктов, не справившись с управлением, водитель направил машину с дороги в кювет, после чего приятели сбежали.

В настоящее время по нескольким преступлениям возбуждено уголовное дело. Подозреваемые дали признательные показания. Один из них заключен под стражу за ранее совершенное преступление, второй находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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