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Критерии бедности пересмотрят и закрепят законодательно

Новости. Общество
09:06, 30 Октября 2020
фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Минтруд планирует пересмотреть подходы к определению уровня бедности россиян.

Об этом рассказал замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе заседания комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

"Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом (о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума – прим. ред.) вопрос об изменении подходов к расчету прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, какими образом определять бедность", - сказал чиновник, чьи слова цитирует RNS.

Пудов отметил, что для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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