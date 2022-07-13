Критика волонтерских акций по уборке мусора не заставила Минприроды Карелии от них отказаться

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило о проведении очередной волонтерской акции по уборке мусора.

Ведомство не стало менять свои планы после того, как новый руководитель главной региональной компании по уборку мусора — ООО «Карельский экологический оператор» — Павел Дегтярев раскритиковал такие мероприятия.

Акция по уборке берегов реки Лососинка от мусора и древесного хлама пройдет 27 июля. Всех желающих ждут в 18:30 у Французского моста в Зарецком парке.

Ранее Павел Дегтярев высказал свое отношение к таким мероприятиям на заседании парламентского комитета по природопользованию и экологии.

«Волонтеры приезжают. Ну, это просто дичь какая-то. Я, конечно, извиняюсь. Какие волонтеры? Вы предлагаете студентам, детям убирать за людей, которые мусорят на пляжах? Это здорово, конечно, но это говорит, что работа абсолютно не налажена. В том числе, у местных властей. Для того чтобы что-то потребовать, вы сначала обеспечьте площадки (для мусора — прим. ред.) …», — пояснил руководитель компании.