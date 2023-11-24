Кризисному центру «Мама-Дом» в Петрозаводске приходится бороться за свое выживание

Центр, помогающий женщинам в трудных ситуациях, сам нуждается постоянной поддержке.

Как призналась «Фактор News», президент фонда и основатель центра «Мама-Дом» Людмила Драгунова, организации нередко приходится судиться, чтобы единственный кризисный центр для женщин в Карелии продолжал существовать. Сейчас судятся за то, чтобы на первый этаж здания, где находится центр, вернули радиаторы. Из-за этого здание прогревается хуже, а счета за отопление приходят и без того внушительные.

По словам Людмилы Драгуновой, за центр постоянно приходится бороться: «Благотворительная организация создавалась, чтобы собирать пожертвования, но то, что удается собрать – капля в море: 100 – 140 тысяч в год. Мы и этому бесконечно рады. Но без субсидий от государства центру просто не выживать. В 2021 году мы не смогли получить субсидию. Наступил глобальный кризис. Пришлось распустить сложившуюся команду сотрудников и продать микроавтобус, чтобы выплатить людям зарплаты. На волонтерстве, это мы прошли на собственном опыте, далеко не уедешь. Хотя без помощи добровольцев всего, что вы видите, просто не было бы».

Подробнее о том, как живет «Мама-Дом» и кому сегодня помогает, читайте на «Фактор News».