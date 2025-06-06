Кризисный центр «Мама-дом» в Петрозаводске оказался под угрозой закрытия

Организация осталась без государственных субсидий.

Петрозаводский кризисный центр для женщин «Мама-дом» оказался в тяжелом положении.

Организации перестали выплачивать государственные субсидии. Об этом сообщили в паблике центра.

– «Государство перестало выплачивать нам субсидии, как поставщику социальных услуг. Причины никак не поясняет. В связи с этим у фонда сейчас очень тяжелое материальное положение», – рассказали в центре.

Из-за отсутствия денег сотрудники работают без зарплаты, накопились долги за коммунальные услуги. Без финансирования центр может закрыться. «Мама-дом» помогает одиноким матерям и беременным женщинам, организация работает с 2017 года. Здесь предоставляют жилье, еду, детские вещи и психологическую помощь.

Ранее фонд «Мама-Дом» поделился историями женщин, обратившихся за помощью. Фонд «Мама-Дом» поблагодарил всех, кто оказывает поддержку. Обратиться за помощью или предложить свою можно по телефону +7-921-460-21-07, по электронной почте mamadomfond@gmail.com и через сообщения группы.

Напомним, с серьезными финансовыми трудностями столкнулся также фонд помощи бездомным животным «Рекс».