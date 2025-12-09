Десятки семей обратились за месяц за помощью в кризисный центр «Мама-Дом»

За месяц в организацию поступило 245 обращений, временное проживание в центре получили 2 семьи с 4 детьми, а дневное пребывание — 19 семей.
Благотворительный фонд «Мама-Дом» «В Контакте» поделился итогами работы за прошедший месяц 2025 года:
Так, многодетная мать, самостоятельно воспитывающая детей при отсутствии помощи от бывшего мужа-алиментщика, получила помощь в оформлении социального контракта на строительство дома и направление к психологу для себя и младшего ребёнка.
Семья, страдающая от многолетнего домашнего насилия. Несмотря на попытки родственников помочь, женщина отказывается уходить от мужа-абьюзера. Центр держит ситуацию на контроле, оказывает психологическую поддержку родным и готов принять пострадавших при их согласии.
Женщина, подвергающаяся преследованиям и вымогательствам со стороны бывшего мужа, получила рекомендации по безопасности и приглашение в кризисный центр для дальнейшего разбирательства и оказания помощи по ситуации.
Семья с трёхмесячным ребёнком, сбежавшая от мужа-алкоголика, применявшего насилие, получила предложение о размещении в центре.
