Кроссовер и легковушка не поделили дорогу в центре Петрозаводска

Момент ДТП запечатлела уличная камера компании «Ситилинк».

Легковой автомобиль и кроссовер столкнулись 17 декабря, в 15.02 на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Фридриха Энгельса. Видео компании «Ситилинк» опубликовали в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

Судя по кадрам, транспортные средства двигались по улице Фридриха Энгельса во встречных направлениях. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда оба участника ДТП совершали левый поворот. При совершении маневра произошло лобовое столкновение. Обстоятельства произошедшего уточняются.