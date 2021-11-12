Кроссовер неудачно развернулся на перекрестке в Петрозаводске и попал в аварию (ВИДЕО)

Неудачный маневр привел к жесткому ДТП на улице Правды.

Жесткая авария произошла на перекрестке улиц Правды и Волховской. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, кроссовер попытался развернуться на перекрестке, но выбрал для этого неудачный момент — как раз в это время по улицы Правды от перекрестка с проспектом Александра Невского двигалась легковушка.

Автомобили столкнулись прямо посреди проезжей части. От удара кроссовер развернуло, а второй участник аварии вылетел на тротуар. От удара транспортные средства получили механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Как нам уточнили в МЧС, на место аварии привлекалась одна пожарная машина и четыре человека личного состава. Разлива топлива не произошло.