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Кроссовер неудачно развернулся на перекрестке в Петрозаводске и попал в аварию (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:25, 13 Декабря 2021
фото: кадри из видео

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Неудачный маневр привел к жесткому ДТП на улице Правды.

Жесткая авария произошла на перекрестке улиц Правды и Волховской. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, кроссовер попытался развернуться на перекрестке, но выбрал для этого неудачный момент — как раз в это время по улицы Правды от перекрестка с проспектом Александра Невского двигалась легковушка.

Автомобили столкнулись прямо посреди проезжей части. От удара кроссовер развернуло, а второй участник аварии вылетел на тротуар. От удара транспортные средства получили механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Как нам уточнили в МЧС, на место аварии привлекалась одна пожарная машина и четыре человека личного состава. Разлива топлива не произошло.

 

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Комментарии

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grisha
2021-12-13 16:56:17
На РИО молодец, не стал третьим. Умеет прогнозировать возможные опасности.
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