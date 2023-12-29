Кроссовер сбил пешехода в Петрозаводске

Момент дорожной аварии на Перевалке в карельской столице попал на видео.

О дорожной аварии в карельской столице с участием пешехода и кроссовера сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Там же появилось видео.

ДТП произошло во вторник, 9 декабря, в 13.55 на улице Чапаева, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 34, в районе пересечения с улицей Островского.

Кроссовер двигался по улице Чапаева вверх, в левой полосе движения. В это же время в правой полосе движения перед пешеходным переходом — чтобы пропустить пешеходов — остановились автомобили.



Пешеход переходил проезжую часть улицы Чапаева по нерегулируемому пешеходному переходу. Кроссовер не затормозил перед пешеходным переходом и сбил переходившего дорогу человека.



Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и очевидец, Владимир Петров, запечатлели момент ДТП.