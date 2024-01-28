Кроссовер столкнулся с грузовиком на трассе в Карелии, водитель легковушки в больнице

На «встречке» в Кондопожском районе столкнулись кроссовер и большегруз.

О дорожной аварии рассказали в республиканской ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 27 января, около 17.20 на 465 километре автодороги «Кола» в Кондопожском районе. Там рядом с поселком Янишполе водитель Ford Kuga выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом MAZ.

В результате аварии 44-летний водитель легкового автомобиля получил травмы, был госпитализирован.

Проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.