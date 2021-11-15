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Кроссовер в Петрозаводске врезался в легковушку и протащил ее несколько метров (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:54, 10 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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В результате жесткой аварии на оживленном перекрестке пострадала женщина — пассажир.

Авария с участием двух легковых автомобилей сегодня произошла на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова. Видео происшествия появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Судя по видео, кроссовер Mitsubishi, двигавшийся по проспекту Невского в сторону озера, протаранил Opel Vectra, совершавшую левый поворот на улицу Мерецкова. Удар был такой силы, что кроссовер протащил легковой автомобиль боком несколько метров, прежде чем машины остановились.

Как нам уточнили в ГИБДД Петрозаводска, травмы в результате аварии получила пассажирка автомобиля Opel, 41-летняя женщина. Помощь пострадавшей была оказана на месте. Автомобили получили механические повреждения.

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Комментарии

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кир
2021-12-10 17:16:19
О левых поворотах сложены легенды, а они никак не могут угомониться.
Беня
2021-12-10 19:06:27
кир, дык про правило правой руки они не в курсе :)
Гость
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