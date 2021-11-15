Кроссовер в Петрозаводске врезался в легковушку и протащил ее несколько метров (ВИДЕО)

В результате жесткой аварии на оживленном перекрестке пострадала женщина — пассажир.

Авария с участием двух легковых автомобилей сегодня произошла на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Мерецкова. Видео происшествия появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Судя по видео, кроссовер Mitsubishi, двигавшийся по проспекту Невского в сторону озера, протаранил Opel Vectra, совершавшую левый поворот на улицу Мерецкова. Удар был такой силы, что кроссовер протащил легковой автомобиль боком несколько метров, прежде чем машины остановились.

Как нам уточнили в ГИБДД Петрозаводска, травмы в результате аварии получила пассажирка автомобиля Opel, 41-летняя женщина. Помощь пострадавшей была оказана на месте. Автомобили получили механические повреждения.