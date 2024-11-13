Кроссовер выехал навстречу грузовику: в ГАИ рассказали о страшном ДТП на трассе в Карелии

В ДТП был травмирован 41-летний мужчина, его госпитализировали с места аварии.

Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по факту ДТП, которое произошло в субботу, 16 ноября, на 453 километре автодороги «Кола» в Кондопожском районе.



По предварительной информации, как сообщили в дорожной полиции, около трёх часов дня водитель за рулем Ford Escape выехал на полосу встречного движения. В результате его автомобиль столкнулся с встречным грузовым автомобилем Faw.

В ДТП был травмирован 41-летний мужчина, который с места происшествия был доставлен в больницу.





Напомним, спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

Ранее в сети сообщили о дорожной аварии на трассе «Кола».