Кроссовер вылетел с дороги в результате аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Странный маневр стал причиной ДТП на улице Ригачина.

Авария с участием легкового автомобиля Mazda и кроссовера BMW произошла в Петрозаводске на улице Ригачина, у дома № 16, сегодня. 21 октября, в 09.43. Ролик появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Сампо».

Автомобили двигались по улице Ригачина в сторону центра города. В какой-то момент водитель автомобиля Mazda внезапно начал разворачиваться непосредственно перед кроссовером. От удара BMW отбросило на полосу встречного движения, а затем кроссовер вылетел с дороги на газон.

Автомобили получили механические повреждения. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Петрозаводске джип сбил женщину, переходившую дорогу с маленьким ребенком.