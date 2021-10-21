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Кроссовер вылетел с дороги в результате аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:13, 21 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Странный маневр стал причиной ДТП на улице Ригачина.

Авария с участием легкового автомобиля Mazda и кроссовера BMW произошла в Петрозаводске на улице Ригачина, у дома № 16, сегодня. 21 октября, в 09.43. Ролик появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Сампо».

Автомобили двигались по улице Ригачина в сторону центра города. В какой-то момент водитель автомобиля Mazda внезапно начал разворачиваться непосредственно перед кроссовером. От удара BMW отбросило на полосу встречного движения, а затем кроссовер вылетел с дороги на газон.

Автомобили получили механические повреждения. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Петрозаводске джип сбил женщину, переходившую дорогу с маленьким ребенком.

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Комментарии

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NEZITIC
2021-10-21 12:29:29
БМВ не повезло
Knower
2021-10-21 13:06:53
NEZITIC, скорее водителю Мазды больше не повезло. Если у него не КАСКО, то хорошо по деньгам влетит.
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