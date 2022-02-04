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Кроссовер вылетел с трассы в Петрозаводске, избегая ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 07 Февраля 2022
фото: Кадр из видео

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Авария с двумя кроссоверами произошла на улице Шотмана.

В минувшее воскресенье, 6 февраля, в 15.22 на улице Шотмана, в районе пересечения с улицей Чапаева произошла ДТП с участием двух кроссоверов. Об этом пишут на сайте ДТП ПТЗ.

Судя по видео, водитель двигающегося по улице Шотмана автомобиля перед перекрестком не успел снизить скорость и, избегая столкновения со стоящей машиной, выехал вправо на снежный бруствер, задев при этом стоящий впереди автомобиль.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее сообщалось, автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в Петрозаводске.

 

 

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