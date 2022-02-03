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Кроссовер вытолкнул легковой автомобиль на пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:41, 04 Февраля 2022
фото: кадр из видео

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На Первомайском проспекте произошло ДТП, в котором чуть не пострадал пешеход.

На сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» попал момент ДТП, произошедшего 3 февраля в 16.58 на Первомайском проспекте.

На нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Грибоедова водитель легкового автомобиля остановился для пропуска пешехода, в этот момент кроссовер не успел затормозить и въехал в «легковушку», вытолкнув ее на девушку.

Трагедии удалось избежать только благодаря осторожности пешехода.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2022-02-04 11:32:09
Не любят у нас держать безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля...Тем более, в гололед.
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