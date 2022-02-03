Кроссовер вытолкнул легковой автомобиль на пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Первомайском проспекте произошло ДТП, в котором чуть не пострадал пешеход.

На сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, на котором в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» попал момент ДТП, произошедшего 3 февраля в 16.58 на Первомайском проспекте.

На нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Грибоедова водитель легкового автомобиля остановился для пропуска пешехода, в этот момент кроссовер не успел затормозить и въехал в «легковушку», вытолкнув ее на девушку.

Трагедии удалось избежать только благодаря осторожности пешехода.