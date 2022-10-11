Кроссовер занесло на кольце в Петрозаводске - и он стряхнул снег с фонаря (ВИДЕО)

Ночью на Верхнем Чапаевском кольце автомобиль врезался в столб.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», в ночь на 27 ноября, в 3.25, на пересечении Лесного проспекта и улицы Чапаева произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк». На видео запечатлено, как кроссовер двигался со стороны Древлянки по Лесному проспекту, и при движении по кольцу его вынесло с полосы, а потом и за пределы проезжей части.

Кроссовер наехал на бордюрный камень и врезался в опору уличного освещения и контактной троллейбусной сети. От удара снежное облако накрыло автомобиль.

В паблике сообщается, что машина и опора получили повреждения.

На данный момент устанавливается, что произошло с водителем и по какой причине случилось ДТП.