"Кровь буквально хлестала": бывший муж Виктории Дайнеко рассказал об ужасах семейной жизни с певицей

Барабанщик Дмитрий Клейман дал "разгромное" интервью, в котором рассказал, что ему пришлось пережить в браке с певицей Викторией Дайнеко.

Как отмечает "7 дней", Дмитрий Клейман и Виктория Дайнеко поженились три года назад, но их семейное счастье не продлилось долго. Сейчас музыкант говорит, что "надо было бежать от нее".

"Отношения с Викой всегда были сложными, — рассказывает Дмитрий. — Она знала, что выходит замуж за парня, который лишь начинает свой творческий путь. Но после свадьбы начались упреки — все упиралось в деньги. Ей постоянно было их недостаточно, свои аппетиты Дайнеко поубавить не хотела. Пошли беспрерывные оскорбления и упреки. А это совсем не стимулирует. Вот если чувствуешь поддержку, если тебе говорят теплые слова, можно горы свернуть. Очень важно знать, что твоя любимая верит в тебя! А когда каждый день слышишь: "Иди хоть дворником, хоть курьером работай" — мотивация пропадает, руки опускаются. Это трудно для любого человека, а для творческого — убийство! Меня растоптали как мужчину, как личность! Растоптали мою любовь".

Клейман верил, что все странности поведения жены — всего лишь "бушующие" гормоны во время беременности, но после рождения дочери ничего не изменилось. По крайней мере, в лучшую сторону. Дмитрий взял на себя все "ночные" заботы — укачивал, успокаивал малышку, купал ее по вечерам, играл с ней, а также еще и готовил, и убирал в квартире, а потом ехал на концерты зарабатывать деньги.

Впрочем, бывали и периоды перемирия супругов. Так, когда дочка немного подросла, семья с друзьями поехала отдыхать в Черногорию. Но и там случилась неприятная история.

"Мы поехали большой компанией в ресторан, чтобы расслабиться, — рассказывает Клейман. — Сразу сказал Вике: "Ты поешь, отдохни, а я побуду с малышкой". Около часа мы гуляли и играли, и вот она проголодалась, да и я тоже. Попросил Вику покормить дочку грудью, пока сам ужинаю. В зале был укромный уголок, можно было пойти туда. В ответ: "Нет, помоги, прикрой меня". — "Там ведь никого нет. И у тебя же есть фартук, можно его набросить, ничего не будет видно".

"После этих моих слов, - продолжает Дмитрий, - Вика ударила ногой по стулу и сказала, что да, обойдется сама. Попытался смягчить ситуацию, попросил не злиться и слегка хлопнул ее по попе, даже не хлопнул, а погладил. И тут на мою голову полился горячий чай. Пылали плечи, спина, я был в шоке. Никогда не бил женщин и тогда не мог себе этого позволить. Под ошарашенные взгляды нашей компании спокойно встал из-за стола, вышел на улицу, взял такси и вернулся на виллу. А потом вошел в ночное море, плыл, рассекая черную воду, и кричал, кричал... Наверное, это был единственный раз, когда я дал волю эмоциям. Вместе с криком из меня уходили боль, стыд и обида..."

Оказывается, Дайнеко не раз позволяла себе подобные вещи:

"Я произнес, что нам стоит развестись, и пошел за паспортом, но она преградила дорогу. А когда спокойно отодвинул ее, неожиданно со всей силы оттолкнула меня. Я стоял на кафельном полу, не удержался и, поскользнувшись, ударился о дверной косяк головой. Кровь буквально хлестала. Жена так же молча сделала перевязку и уехала на концерт. Я один отправился в больницу зашивать рану. Пришлось солгать маме, что упал со скейта. Но та все же догадалась, что произошло, и сказала: "Если узнаю, что это сделала Вика, больше никогда не буду с ней общаться".

"Я долго молчал, — говорит Дмитрий. — Молчал и терпел, когда моя жена унижала меня, выносила дела нашей семьи в Интернет на всеобщее обозрение и поругание. Наверное, в этом мире существуют люди с безграничным терпением, но это точно не я. Оно закончилось ровно в тот момент, когда бывшая жена полностью закрыла доступ к ребенку, заблокировав меня везде. Я больше не могу позвонить ей, даже написать на почту, чтобы договориться о встрече с дочерью. В первый и последний раз даю интервью, чтобы наконец расставить все точки над i".