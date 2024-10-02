«Кровь на асфальте»: в одном из районов Петрозаводска сбили человека

Дорожная авария с пострадавшим произошла на Ключевой.
Сообщения о серьёзном ДТП на Ключевой появились в сети.
Так, в одном из карельских телеграм-каналов рассказали, что дорожная авария произошла вечером в воскресенье, 20 октября, около дома № 39 на улица Ключевая.
Подписчики предположили, что кого-то сбили. «Есть кровь на асфальте», — сообщили в сети.
Судя по фото, на месте работают дорожные полицейские и бригада скорой медицинской помощи.
Официальной информации на данный момент нет.
Как рассказали очевидцы в паблике « , пострадал мужчина средних лет — его видели лежащим на асфальте.
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