«Кровь на асфальте»: в одном из районов Петрозаводска сбили человека

Дорожная авария с пострадавшим произошла на Ключевой.

Сообщения о серьёзном ДТП на Ключевой появились в сети.

Так, в одном из карельских телеграм-каналов рассказали, что дорожная авария произошла вечером в воскресенье, 20 октября, около дома № 39 на улица Ключевая.

Подписчики предположили, что кого-то сбили. «Есть кровь на асфальте», — сообщили в сети.

Судя по фото, на месте работают дорожные полицейские и бригада скорой медицинской помощи.



Официальной информации на данный момент нет.

Как рассказали очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», пострадал мужчина средних лет — его видели лежащим на асфальте.