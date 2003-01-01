Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

В начале сентября жители нашей страны смогут полюбоваться уникальным астрономическим явлением.

7 сентября 2025 года в небе над Россией произойдёт полное лунное затмение, сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

— Явление фиксируется, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии, и планета отбрасывает свою тень на всю поверхность спутника. При этом солнечный свет преломляется в земной атмосфере и достигает поверхности Луны, окрашивая её в красно-оранжевый цвет, — рассказали там.

Максимальная фаза затмения ожидается в 21:12 по мск. Наблюдать за уникальным космическим явлением можно будет невооружённым глазом.

Напомним, сегодня около 06:00 по мск в небе над Землёй будет виден редкий звездопад Ауригиды, полюбоваться которым смогут все жители нашей страны.