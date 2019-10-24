"Кровавые" реки потекли в поселке Карелии

Сбой работы очистных в форелеводческом хозяйстве в поселке Куркиеки Лахденпохского района привел к утечке сточных вод.

Жители поселка обеспокоены экологической ситуацией из-за появления кровавых рек, источником которых стал запущенный более месяца назад цех переработки на форелевом хозяйстве "Кала-Ранта".

"Как они себя позиционируют: "производственные мощности компании позволяют перерабатывать 10 тонн форели в день". Здорово! Рабочие места, занятость, прибыль собственникам. Но очистные сооружения не работают. Куда смотрят контролирующие органы?" - пишут в паблике "Лахденпохья – Навсегда!", где сегодня выложили фото и видео с кровавыми реками.

Местные жители уверены, что стоки из цеха по переработке рыбы попадают в Ладожское озеро.

"Столица на Онего" обратилась за комментарием в Министерство сельского и рыбного хозяйства республики. В ведомстве сообщили, что в цехе по переработке рыбы АО "Кала Ранта" на прошлой неделе действительно произошел технологический сбой в работе очистных сооружений.

"Сейчас проблема устранена. Сточные воды в Ладожское озеро не попали. В настоящее время работает техника – проводится рекультивация земельного участка, где произошел розлив нечистот", - заявили в Минсельхозе Карелии.