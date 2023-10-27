«Кровавые» следы появились на доме в центре Петрозаводска после Хэллоуина

Красные сосульки и багровые реки у дома на перекрёстке улиц Гоголя и Антикайнена испугали горожан.

На сосульки красного цвета, выросшие на крыше многоэтажки на перекрёстке улиц Гоголя и Антикайнена, петрозаводчане обратили внимание еще 31 октября. Фото появились в соцсети. А 1 ноября с внешней стороны дома стены покрылись красными разводами, снег вдоль дома стал алым, а тротуар больше походит на кровавую реку, пишет «Фактор News».

Откуда взялись эти красные следы, читайте здесь.