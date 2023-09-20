Кровлю жилого дома вернули на место после урагана в Петрозаводске

Управляющая компания устранила последствия вихря.

Петрозаводчане сообщили в Госкомитет Карелии по жилищному надзору об оборванном листе обшивки кровли после недавнего урагана, рассказали в паблике комитета 22 сентября.



Как отметили в источнике, проблему удалось решить благодаря оперативным действиям неравнодушных жителей дома, сотрудников Госкомитета и управляющей организации ООО «ЖЭУ».

«Уже на следующий день специалистами управляющей организации было восстановлено и закреплено кровельное покрытие по данному адресу», — написали в сообществе.